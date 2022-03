HEESCH - De verkiezingen in Bernheze lijken een nek-aan-nekrace te gaan worden tussen CDA en Lokaal. Na het tellen van 10 van de 21 stembureaus staan beide partijen op 6 zetels. Dat is voor Lokaal 1 zetel winst. De komende uren zal het BD u live op de hoogte houden van de uitslagenavond van de gemeente Bernheze.

Volledig scherm Jan van der Biezen (links) en lijsttrekker Hans Bongers van 50Plus. De partij staat nu als nieuwkomer op 1 zetel. © Wouter ter Haar

23.10: Hij voelt zich nu al een winnaar: Hans Bongers van 50Plus in Bernheze. Nu de helft van het aantal stemmen binnen is, lijkt er een raadszetel te gloren voor de nieuwkomer in de Bernhezer politiek. ,,Ik heb altijd gezegd: ik reken op 1, hoop op 2 en droom van 3 zetels. Vooralsnog gaat het goed.” Bongers weet dat er wel eens wat schamper gedaan werd over de partij. ,,Zo van: wat wil je nu als nieuwkomertje, terwijl landelijk de cijfers dalen. Maar we hebben een goed team.”

Volledig scherm CDA-leden in Bernheze noteren het aantal verkregen stemmen. © Wouter ter Haar

23.04: Dat zou betekenen dat Lokaal er een zetel bij krijgt, nieuwkomer 50Plus met één zetel in de raad komt en de andere partijen gelijk blijven in zetelaantal.

23.03: Met de resultaten van 10 van de 21 stembureaus zou de zetelverdeling in Bernheze nu zijn: Lokaal: 6 zetels, CDA: 6 zetels, D66: 3 zetels, SP: 3 zetels, Progressief Bernheze: 2 zetels, VVD: 2 zetels, 50Plus: 1 zetel Dat is op basis van 4967 stemmen.

22.48: In De Pas hebben waarschijnlijk de meeste mensen gestemd, dus de uitslag zal waarschijnlijk niet lang meer op zich laten wachten. Het tellen gaat -uiteraard- héél secuur. Als blijkt dat het aantal stemmen van een van de partijen drie stemmen verschilt met de opgetelde stemmen van de kandidaten van die partij op de lijst, dan moeten alle stemmen die de partij kreeg opnieuw geteld. Inmiddels is dat ook gedaan.

22.33: In De Pas in Heesch wordt druk geteld. De tellers zijn bijna klaar.

Volledig scherm De uitslagen in De Pas in Heesch zijn bijna geteld. © Lieke Mulder

22.25: Fractievoorzitter Marijke van Gestel van de VVD in Bernheze kan er vandaag niet bij zijn. Zij zit met corona thuis en kon er dinsdag ook niet bij zijn bij het laatste debat in De Toren in Heeswijk-Dinther. Nummer 2, Alexander Bongers: ,,Ja, ze baalt enorm. Dit wil je samen delen. Hier, in het gemeentehuis.”

Volledig scherm Moorman presenteert eerste uitslagen van de stembureaus die maandag en dinsdag open waren. © Wouter ter Haar

22.20: De voorlopige zetels op basis van deze stemmen van de stembureaus op maandag en dinsdag in Bernheze zouden zijn: CDA 5 zetels, Lokaal 5 zetels, SP 4 zetels, D66 3 zetels, VVD 2 zetels, Progressief Bernheze 2 en 50PLUS 1 zetel.

21.59: De stemmen van dinsdag. In stembureau De Pas: 50PLUS: 82, VVD 105, 115 voor D66, 126 voor PB, 142 voor Lokaal, 158 voor SP, en 194 voor CDA. Nesterle gisteren: VVD 14, 24 voor PB, 37 voor 50PLUS, 40 voor D66, 42 voor SP, 144 voor CDA, en 208 voor Lokaal. Servaes gisteren: 17 voor 50PLUS, VVD, 34, PB 54, D66 71, SP 87, Lokaal 90 en CDA 128.

Volledig scherm De politieke partijen en hun achterban verzamelen zich in Bernheze om samen te kijken wat de verkiezingsuitslag wordt. © Lieke Mulder

21.57: De uitslagen van maandag in: stembureau Nesterle: VVD: 17, 50PLUS: 20, PB: 23, D66 25, SP: 45, 52 op CDA en Lokaal 155. Stembureau Servaes maandag: 50 plus: 19, 22 voor VVD, 46 voor Lokaal, 47 voor PB, 59 voor D66, 63 voor SP en 86 voor CDA.

21.55: Marieke Moorman: ,,Eerste zes stembureaus maandag en dinsdag, maar die geven waarschijnlijk een vertekend beeld. Voor wat het waard is dus: stembureau De Pas maandag: VVD 60 stemmen, 50plus 66 stemmen, 68 voor D66, 99 voor PB, 105 voor Lokaal, 116 voor SP en 119 voor CDA, totaal 633 stemmen

Volledig scherm Arianne van de Gein en Alexander Bongers, nr 3 en nr 2 van de VVD én een stel. © Lieke Mulder

21.52: Als de VVD er een zetel bij krijgt, dan komen ze dus samen in de raad te zitten. ,,Bijzonder? Ja, dat vinden wij wel. Ach, dan hebben we altijd iets om over te praten.” Arianne: ,,maar hebben allebei wel een andere portefeuille. Ik de zorg. Hij meer de bouw en wonen.” De VVD heeft nu twee zetels.

21.50: Alle fractievoorzitters in Bernheze zijn binnen, behalve Marijke van Gestel (VVD). Zij zit vanwege een positieve covidtest thuis en volgt het nieuws vanavond via tv en telefoon

Volledig scherm Burgemeester Marieke Moorman is ook in het gemeentehuis aanwezig. © Wouter ter Haar

21.45: Het is nog wachten op de eerste uitslagen in Bernheze. Burgemeester Marieke Moorman is ook aanwezig om de uitslagenavond te volgen.

21.42: De ‘kopstukken’ van de politieke partijen in Bernheze gingen dinsdagavond nog een keer met elkaar in debat tijdens The Day Before. Nu moeten ze wachten of ze met dat laatste debat nog stemmen hebben binnengehaald.

21.34: CDA was bij de vorige verkiezingen de grootste partij, Lokaal en VVD wonnen toen beide een zetel. Opvallend was verder dat er slechts 3 vrouwen in de gemeenteraad kwamen, de kans dat dat er nu meer zijn, is groot.

Volledig scherm DTV verzorgt live-uitzending vanuit Bernheze. Gerd Janssen in actie. © Wouter ter Haar

21.28: Het stroomt al vol in het gemeentehuis van Bernheze met mensen die benieuwd zijn naar de uitslag van de verkiezingen. Wie wordt de winnaar, wie verliest?

Volledig scherm Er komen steeds meer mensen naar de hal van het gemeentehuis in Heesch. © Lieke Mulder

21.17: Opkomstpercentage Bernheze was vanmiddag om 17.00 uur 35,8 procent. Op de drie stembureaus die maandag en dinsdag open waren, hebben in totaal 3220 mensen gestemd.

Volledig scherm De eerste belangstellenden zijn in het gemeentehuis in Heesch om te wachten op de verkiezingsuitslagen. © Wouter ter Haar

21.00 uur: De stembussen zijn gesloten. In het gemeentehuis in Heesch zullen druppelsgewijs uitslagen van stembureaus binnenkomen. Zodra die bekend zijn, wordt dit artikel aangevuld.

Volledig scherm Het grote wachten op de uitslag in Bernheze is begonnen. In het gemeentehuis in Heesch worden de uitslagen bekend gemaakt. © Lieke Mulder