Verlies Michelinster doet Cordial in Oss ‘pijn’

Sinds 2002 heeft Cordial in Oss een Michelinster. ,,Het is een cadeautje als je een ster krijgt, maar het doet ook pijn als je hem verliest. We moeten echt nog aan dat idee wennen”, zegt Van Gangelen.

Niets veranderd

De Cordial-directeur is vooral benieuwd naar de reden voor het verliezen van de ster. ,,Je krijgt daar niet echt uitleg over. Dus daarom zullen we binnenkort toch eens bellen naar Brussel en een gesprek vragen waarom we de ster zijn kwijtgeraakt. Ik kan zelf niet zo een reden bedenken. We zijn al zeventien jaar een stabiel sterrenrestaurant. We hebben het afgelopen jaar niets aan de formule veranderd, het personeel is niet gewijzigd. Dus we tasten in het duister.”