Verloskundigen Oss zetten vr-bril in: ‘Kijken hoe dat bevalt’

Geen dagopvang maar dorpshuis: Oss wil kwetsbare mensen in hun eigen omgeving opvangen

OSS/BERGHEM - Vergeet de zorgboerderij of de dagopvang. Kwetsbare mensen moet in Oss ‘gewoon’ terechtkunnen in hun eigen wijk- of dorpshuis. Om dat mogelijk te maken trekt de gemeente een ton subsidie uit.

15 juni