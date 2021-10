Vijf auto's botsen op elkaar op A50 bij Ravenstein

Osse carnaval brandt weer los met ‘Urste Deinsdag van oktober’, de bul is overhan­digd

5 oktober OSS - Het is een illuster gezelschap, het uit negen leden bestaande College van Prefessers van het Osse carnaval. Ze hebben met succes hun ‘orasie’ over het Osse carnaval weten te verdedigen. En dinsdagavond werd het tiende lid - Marja van Bon - welkom geheten in het gezelschap, dat waakt over de Osse carnavalscultuur. Van Bon verdedigde gisteravond haar ‘pruufschrift’ dat de aansprekende titel ‘De vrouw van de Stadsprins’ meekreeg.