‘Vleesverwerker uit Lith verdiende tonnen met vlees dat onterecht als biologisch werd verkocht’

Dat BioQuisine fraudeerde met biologisch vlees was in 2017 al bekend. Toezichthouder Skal trok toen het cetrificaat van het bedrijf in, na een uitgebreid onderzoek in samenwerking met de NVWA. ‘Uit dit onderzoek is gebleken dat de interne traceerbaarheid onvoldoende was, waardoor niet aangetoond kon worden dat al het als biologisch vlees verkochte vlees daadwerkelijk biologisch was’, schreef de toezichthouder in juni van dat jaar.