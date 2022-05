Voertuig rijdt woning in Oss binnen: ‘Als je de grill van een auto in je woonkamer ziet, weet je genoeg’

MET VIDEO Dronken man rijdt met Mercedes woonkamer binnen van jong gezin in Oss: ‘Alsof er een volle boekenkast omviel’

OSS - Een dronken man is zaterdag in de vroege ochtend met zijn Mercedes een huis binnengereden aan de Kromstraat in Oss. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond.

9:28