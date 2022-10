Volgende stap in onderzoek dodelijke schietpartij Oss: politie voert doorzoeking uit in woning

OSS - Een woning aan de Braakstraat in Oss wordt dinsdag doorzocht door de politie in verband met het dodelijk schietincident van 14 april in de Schadewijk. Daarbij kwam een 23-jarige Ossenaar om het leven.

De afgelopen maanden werden er door de politie meerdere verdachten aangehouden in de moordzaak. ,,We hebben nog niet iedereen te pakken. Daarom zetten we onze zoektocht nog altijd voort”, meldt politiewoordvoerder Marco van Rossum.

Wapens, gegevensdragers en kleding

De doorzoeking in de woning is de volgende stap in het langlopende onderzoek. ,,We zijn vandaag op zoek naar zaken die een link kunnen hebben met de schietpartij van april”, vertelt Van Rossum. ,,Hierbij moet je denken aan wapens, gegevensdragers en kleding. Waarom we juist deze woning doorzoeken, kan ik niet melden.”

Bij de zoektocht in de woning wordt onder meer een politiehond ingezet. Deze is gespecialiseerd in het opsporen van wapens en munitie. Het is niet bekend wat er door de politie in de woning aangetroffen is.