Voor boerin Steffi en ‘haar’ Roel is de tijd van verstoppertje spelen nu echt voorbij

Verbannen uit Oss na aanslag op zijn leven

8 december OSS - Arie den Dekker is zijn leven niet zeker. Iemand heeft een prijs op zijn hoofd gezet, weten politie en justitie. Daarom moet hij uit zijn woonplaats Oss wegblijven. Want ook wie in zijn buurt verblijft, loopt risico's. Op pad met een wandelend doelwit.