‘Voorbeeld van empathie voor de medemens’: Francien Bijl-Hooijmans koninklijke onderscheiden

Bijl-Hooijmans (67) was al op jonge leeftijd actief als vrijwilligster bij het jeugdwerk en de EHBO in Kerkdriel. Nadat ze in Oss kwam wonen, heeft ze zich ingezet als hulpmoeder op de peuterspeelzaal en de basisschool. Daarnaast is ze actief als mantelzorgster, coördinator van de collecte van de Nierstichting in haar woonwijk, helpt vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij, is algemeen vrijwilliger bij de Zonnebloem en bestuurslid van de commissie Bezoekwerk (Zonnebloem) die gasten en vrijwilligers aan elkaar koppelt.