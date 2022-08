Vrienden nemen indrukwekkend afscheid van Teun (19), die overleed op vakantie

Elbers stond op het punt aan te sluiten bij TOP zaterdag 1 en TOP zondag 1. Bij de club was hij een geliefde jeugdtrainer. Daarom vond het afscheid ook plaats in het Frans Heesen Stadion van TOP Oss. De familie vroeg alle aanwezigen om een flesje bier mee te nemen, zodat er samen nog een laatste keer geproost kon worden op het leven van Teun.

‘Velen kenden hem’

De jonge Ossenaar zakte precies twee weken geleden in elkaar tijdens het hardlopen in de buurt van de plaats Preci, zo’n 100 kilometer ten noordoosten van Rome.



Volgens de plaatselijke burgemeester, Massimo Messi, was het alsof een van zijn eigen inwoners is overleden. ,,Hij had hier vrienden en velen kenden hem.”



Elbers wordt zaterdag in besloten kring gecremeerd.