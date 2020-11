Vrouw (20) rijdt man aan die afval in berm langs A50 opruimt

Warm bad op Facebook: duizenden zwelgen bij oude foto's op Oss Nostalgie

26 november OSS - Een warm bad is het. Na een dag vol nieuws over corona, zwarte-piet-discussies, Trump- en Bidenhaters, heibel over spotprenten en ga zo maar door is de Facebookgroep ‘Oss Nostalgie’ een oase van positivisme en saamhorigheid. Hier mijmeren de bezoekers bij foto's en andere flarden uit vervlogen tijden. De pagina telt inmiddels meer dan achtduizend leden.