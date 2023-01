Vuilnismannen horen geluid uit laadruimte en doen een bijzondere ontdekking

Nieuwjaars­duik keert na twee jaar afwezig­heid weer terug bij de Geffense Plas

OSS - Honderden mensen nemen op 1 januari weer als vanouds een frisse nieuwjaarsduik in de Geffense Plas. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat de duik door kan gaan, nadat corona in zowel 2021 als 2022 roet in het eten gooide.

