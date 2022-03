Waarom gaat de flitspaal in Lith steeds om?

Je zóu er een theorie aan kunnen wagen, sinds de knalharde drempels van voormalig wethouder Piet ‘Ribbel’ van Rossum op de Gewandeweg voor volkswoede zorgden in de jaren ‘90 van de vorige eeuw: dat Lithenaren nou eenmaal dol zijn op hard rijden en daarom stelselmatig verkeersremmende maatregelen saboteren. Maar dat is, ook na de dérde flitspaal die aan de Mr. van Coothstraat het loodje legde, veel te ver gezocht, vindt dorpsraadvoorzitter Henri Arts. ,,Dat Lith zo recalcitrant is op dit gebied? Nee, dat is met de haren erbij gesleept. Het is gewoon triest dat dit gebeurt. En absurd dat iemand meent het recht in eigen hand te kunnen nemen. Het is gewoon vernieling.” Tegelijkertijd weet hij ook wel dat sommige mensen juist blij zijn dat de flitspaal, voor de zoveelste keer, buiten werking is. ,,Ohja, sommige mensen vinden het prima zo, zonder flitspaal. Maar de veiligheid is in het geding.”