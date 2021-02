Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding voor mishandeling in Nistelrode

Man die in Oss rellen wilde uitlokken na twee weken vrij

12 februari DEN BOSCH/OSS - Nadat hij het in Eindhoven had gelaten bij het filmen van de gewelddadige rellen, wilde Patrick van B. in zijn woonplaats Oss zelf een oproer uitlokken. Hij stuurde via Whatsapp bedreigingen en beledigingen naar de wijkagenten uit zijn buurt. ,,Maar uiteindelijk kwam er maar een man of vijf zes opdagen.”