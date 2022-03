Warm onthaal geeft nieuwe rector Cathelijne Beekmans energie: ‘Het Maaslandcollege is echt een mooie school’

Naast de taal is er nog wel een verschil. Ze gaat van een tamelijk jonge school, van slechts vijftien jaar oud naar een school die dit jaar 75 jaar bestaat. Allebei die leeftijden hebben iets, vindt Beekmans (52). ,,Mooi dat we in Oss ons 75-jarige jubileum dit jaar kunnen vieren, dat we geen last hebben van coronabeperkingen. Onlangs hebben we een aantal oud-leerlingen van vele decennia geleden op het Maaslandcollege mogen verwelkomen. Ze voelden zich weer jong, alsof ze opnieuw leerlingen werden. Ze wisselden de geheime spijbelplekken uit en wat er gekocht werd in het snoepwinkeltje.”