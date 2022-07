Woning beschoten in Oss, bewoonster zat binnen

Woning in Oss beschoten: ‘Paf, paf, paf, paf klonk het. Vier keer’

OSS - Een huis aan de Merelstraat in Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten met een vuurwapen. Het huis stond sinds vorige week leeg, weten de buren. In april werd een paar honderd meter verderop nog iemand doodgeschoten. ,,Het is toch niet normaal meer.”

15 juli