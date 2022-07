Woning in Oss beschoten: ‘Paf, paf, paf, paf klonk het. Vier keer’

Drie ronde kogelgaten in het dubbele glas en een kozijn dat aan de onderkant deels versplinterd is. Dat zijn vrijdagochtend de stille getuigen van de nachtelijke schietpartij. ,,Omdat het zo warm is, hadden we de rolluiken voor een deel open", vertelt een buurvrouw. ,,Om tien over half twee hoorden we: paf, paf, paf, paf. Vier keer. En toen hoorden we een scooter wegrijden.”