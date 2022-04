Wordt ‘Onder d’n Plag’ sportaccommodatie van het jaar? Een duurzaam gebouw waar voor iedereen plaats is

Ook de biljartende Lambert, Henk, Riny en Bert van De Plag(stoot) willen, tussen de libre-stoten door, best hun duit in het nominatiezakje doen. Want ja, deze mannen van Over d’n Dam snappen heel goed dat hun ‘Plag’, zoals ze dit ‘Huis van Ontmoeting & Sporten’ liefdevol afkorten, door NOC*NSF in een top-3 van vaderlandse, multifunctionele accommodaties is geplaatst. En dat ‘Onder d’n Plag’ op 11 mei meedingt naar de titel ‘Sportaccommodatie van het jaar 2022’.