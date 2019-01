Zeer grote brand in busstalling in Lith slaat over naar kantoor, gebied afgezet vanwege dieseltank onder het gebouw

Video/UpdateLITH - In een busstalling op het industrieterrein in Lith is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Omdat er een dieseltank onder het brandende gebouw ligt, is er een groot gebied rondom de brand afgezet. De brand is inmiddels overgeslagen naar het kantoorgedeelte van het gebouw. De Meester van Coothstraat (N625), waaraan het pand ligt, is in beide richtingen afgesloten.