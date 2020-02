Zeker drie keer ontsprong Martien R. de dans, vandaag probeert justitie het opnieuw in de rechtbank

Toch nog getuigen­ver­hoor over chaotische nacht met mishande­ling

15 februari DEN BOSCH/BERGHEM - Het latere slachtoffer had in de nacht van 20 juli in dronken toestand een scooter omgegooid in Berghem, waarna de twee broers van de scootereigenaren verhaal bij hem kwamen halen. Over wat er toen precies voorviel, worden nu als nog wat getuigen gehoord.