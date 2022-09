Zestien dementerende ouderen gaan op plek Osse bakker Strik wonen

OSS - Een warm thuis voor zestien ouderen met dementie. Dat moet in 2024 geopend gaan worden aan de Kromstraat in Oss, waar nu nog bakkerij Strik gevestigd is. De Osse Herbergier moet de 46ste vestiging worden van de franchiseorganisatie De Drie Notenboomen uit Amsterdam.