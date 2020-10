Zo werd terreur in Oss gepland: ‘Gooi er gewoon twee molotovs tegenaan’

In deze unieke atoom­schuil­kel­der hadden 3.800 Ossenaren moeten vechten voor een plek als de bom zou vallen

20 oktober OSS - Al decennia is het het best verstopte geheim van Oss: de atoomschuilkelder in het hart van de stad. Gebouwd in de Koude Oorlog en groot genoeg voor 3.800 man. Nu ligt er een vuistdik boekwerk over de bijzondere schuilplek. Met als kers op de taart zeer waarschijnlijk een status als monument.