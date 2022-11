Zoektocht van politie op bodem van Hazenakkervijver gaat onverminderd door

De zoektocht is donderdag al de derde dag in gegaan. Vrijwel onafgebroken zijn twee duikers van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie, bijgestaan door duikers van defensie, de bodem van de vijver aan het onderzoeken.

Woensdag leidde dit tot de vondst van een geweer met afgezaagde loop. Onduidelijk is of dit wapen het doel van de zoektocht was. Het wapen werd woensdag gevonden nabij de plek waar de duikers ook donderdag actief zijn.

Volgens een voorbij komende wandelaar met zijn labrador - ‘ik kom hier soms wel vier keer per dag langs’ - zou er best nog wel meer in de vijver gevonden kunnen worden. ,,Als het water helder is, kun je van alles zien liggen. Fietsen, flessen en allerlei andere troep. Verbaasd me niks dat er nu een wapen is gevonden. Er komt hier van alles langs de vijver. Zelf 's nachts zie je hier nog wel mensen."