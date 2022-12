Zuidergebouw Oss krijgt langverwacht herstel van aanzien

Wobine Buijs gaat voor derde termijn als Osse burgemees­ter

OSS - In een tot op de laatste plaats bezette zaal van Cafe Roots in Berghem bevestigde Wobine Buijs desgevraagd per september 2023 in te zijn voor een derde termijn als eerste burger van de gemeente Oss. ,,Maar niets is al zeker. De hele procedure moet nog worden opgestart. Mijn hoop is dat de vacature niet wordt opengezet en dat ik door mag”, aldus een relaxte burgermoeder.

20 november