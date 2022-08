Zuiderpost: de grootste krant bedient de grootste wijk van Oss

De duofiets van Oss-Zuid duikt met grote regelmaat op in de kolommen van Zuiderpost. Zo ook in de laatste editie, zomer 2022, waar Wilma Matthieu en Stijn Borghs trots poseren op de duofiets.

,,Ja natuurlijk”, zegt Ellen Bloks, redactielid én lid van de wijkraad. ,,De duofiets is een belangrijke voorziening voor onze wijk. Dus die kun je niet genoeg onder de aandacht brengen. Ik zeg altijd: de banden moeten slijten van het fietsen, niet van het stilstaan. En in onze wijk wordt-ie goed gebruikt.”

Zuiderpost verschijnt elk seizoen (lente, zomer, herfst en winter) en bedient Oss-Zuid. Met bijna 6800 inwoners en een gebied dat reikt tot aan Berghem, is het een van de grootste wijken van Oss. ,,Heel gemêleerd en er is heel veel te doen”, aldus de kleine redactie, die naast Bloks bestaat uit veelschrijver en fotograaf Henny Dekker, schrijfster Jolanda van Turnhout en schrijfster/vormgeefster Nancy Jongsma. Het blad vullen is nooit een probleem.

Stuntstepjes in de wijk

,,Maar we plaatsen bewust geen persberichten”, zegt Bloks. ,,Dat lezen de mensen wel in weekblad De Regio en al die stukjes publiceren heeft geen zin als je maar vier keer per jaar verschijnt.” De redactie heeft wel extra oog en oor voor de inzet van de wijkraad en -stichting en de activiteiten die daaruit voortvloeien. ,,Dan nog zoeken we graag naar iets nieuws en origineels”, zegt Dekker. Zo leverde een initiatief van een groep leerlingen een mooi verhaal met foto’s op over het fenomeen stuntstepjes. En daar wordt Dekker dan wel weer vrolijk van.

De wijkkrant is nadrukkelijk niet bedoeld als actieblad. ,,Er zijn betere kanalen om iets aan te kaarten als het ergens schort of we wat willen hebben geregeld”, zegt Bloks, doelend op het frequente overleg met de gemeente. Wel gebruikt de redactie het blad om aandacht te vragen voor belangrijke wijkzaken, zoals de (gevaarlijke) fietsstraat door de wijk en de vele speeltuintjes die soms last hebben van vandalisme.

Op zoek naar mooie, menselijke verhalen

,,We zijn vooral op zoek naar mooie, menselijke verhalen uit de wijk”, zegt Jongsma. Een van de betere voorbeelden is het nummer over de bevrijding van Oss in 1944 met persoonlijke verhalen van wijkbewoners. ,,Daar hopen we ook op met onze oproep voor mensen uit de wijk die bij Organon of Diosynth hebben gewerkt”, zegt Dekker.

Opvallend is het luxe papier, de mooie vormgeving en fraaie fotografie van het blad. ,,Daar steken we ook veel tijd en energie in”, aldus de trotse redactie. ,,We krijgen ook veel complimentjes en mailtjes uit de wijk. Dat is voor ons het bewijs dat we goed worden gelezen. Dat merken we ook als er ooit een foutje in de krant staat.”

Voor wat hoort wat

De redactie krijgt ook trouw kopij aangeleverd, soms met wat trekken en duwen, van onder andere de parochie, de wijkagent en de rechtswinkel. Voor het eigen smoel zorgen de verslagen van activiteiten uit de wijk, van een verregende buitenspeeldag tot kindervakantieweek. ,,Vaak worden die activiteiten financieel ondersteund door de wijkraad en wijkstichting en dan vragen we natuurlijk wel om een verslag met wat foto’s”, zegt Bloks. ,,Inderdaad, voor wat hoort wat.”

En anders zorgt Dekker wel voor de verhalen. ,,Ik schrijf de krant graag vol, ik vind het leuk om stukjes te maken.” Zoals zijn vaste rubriek over de natuur in Oss-Zuid, van egeltjes en sperwers tot het fenomeen mug. ,,Er zijn nog verhalen genoeg”, aldus de oud-medewerker van het Milieusteunpunt Oss.

De redactie heeft ook al de afslag naar de digitale snelweg genomen. Behalve op papier is Zuiderpost elk kwartaal ook integraal op internet te vinden. Via Facebook worden de gezellige nieuwtjes met de wijk gedeeld. Maar het papier telt, vooral voor de ouderen in de wijk.

Bedrijven zijn er genoeg

Het uitbrengen van Zuiderpost kost een aardige duit maar is volgens de redactie een ‘heel belangrijk communicatiemiddel voor de wijk’. ,,Het is een tijdje niet verschenen en toen het er wel weer was, hoorden we van alle kanten dat mensen blij waren dat er weer een blad is”, zegt Bloks.

Vanuit de gemeentelijke bijdrage voor de wijkraad gaat er elk jaar zo’n 5000 euro naar Zuiderpost. Andere inkomsten komen van de adverteerders. ,,We hebben een paar hele trouwe adverteerders die we koesteren”, zegt Jongsma. ,,Maar eigenlijk zouden we meer aan acquisitie moeten doen. Er zitten hier bedrijven genoeg. En ze zijn welkom.”

Volledig scherm De laatste Zuiderpost, de zomereditie. © Jeroen Appels/Van Asseldelft

Kwaliteit in papier en druk Zuiderpost begon zoals zo veel wijkkranten ooit als een gestencild blaadje dat huis aan huis werd verspreid. Sinds een jaar of zeven verschijnt het blad in de huidige vorm: A4, op stevig papier en geheel in kleur. Het blad wordt vier keer per jaar in een oplage van 2800 stuks in de wijk verspreid. Voor de bezorging kan de redactie een beroep doen op een stuk of vijf vrijwilligers die het blad bezorgen. Alleen Joan van Vugt neemt er in zijn eentje al 1100 voor zijn rekening. Voor wijkbewoners die een nee-nee-sticker op de brievenbus hebben en toch een Zuiderpost willen ontvangen, heeft Ellen Bloks een apart lijstje gemaakt zodat ook die bewoners een exemplaar krijgen. Gemiddeld is de krant tussen de 16 en 24 pagina’s dik. Vaste rubrieken zijn onder andere Voor het voetlicht (over ondernemers uit de wijk), de wijkagenda van buurtcentrum Kortfoort en de cartoon ‘Grumpf’ van Chris Perreijn.

