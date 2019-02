Zware avondspits op komst: A50 dicht bij Ravenstein na ongevallen

Prille woon­zorg-plan­nen steken de kop op in Reek, Schaijk en Zeeland

6:31 LANDERD - Toeval of niet, maar in alle drie de dorpen van Landerd steken bijna gelijktijdig woonzorg-projecten de kop op. In Reek en Zeeland gaat het om complexen van 24 woningen. De gemeente Landerd staat er in dit prille stadium positief tegenover. Ze moedigt de initiatiefnemers vooral aan hun ideeën verder uit te werken.