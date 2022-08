Zwarte kitten raakt verstrikt onder motorkap van auto in Berghem

‘Mijn overgroot­moe­der begon ooit met een ventkarre­tje; als zij dit toch eens kon zien...’

OSS - Dagelijks werkt Tina Vogels in haar Osse groentespeciaalzaak Vogels om haar klanten te voorzien van verse groenten en fruit. Vroeg in de ochtend start het logistieke proces om ervoor te zorgen dat de ‘werkfruitpakketten’ hun weg vinden naar bedrijven in de regio.

10 augustus