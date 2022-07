15 miljoen euro aan cocaïne onderschept bij oprollen drugslijn tussen Curaçao en de Achterhoek

Daar bovenop arriveerde in Vlissingen een schip uit Curaçao, met nog eens twee zeecontainers vol drugs. „We wisten dat het schip onderweg was, daarom konden we niet eerder meer vertellen over wat we in de Achterhoek hadden gevonden”, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.



In het betreffende schip uit Curaçao zaten nog tientallen kilo’s aan cocaïne verstopt, dat naar het oosten van Nederland verscheept zou worden.