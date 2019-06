16-jarige jongen uit Silvolde gewond bij steekincident

Veehouders mogen na jarenlange weerstand beginnen met bouw grote biogasfa­briek Varsseveld

29 mei DEN HAAG/VARSSEVELD - 75 Liemerse en Achterhoekse veehouders die zijn verenigd in de Coöperatie Agrogas kunnen beginnen met de bouw van een biogasfabriek aan de Euroweg in Varsseveld. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de omgevingsvergunning die woensdag bekend werd.