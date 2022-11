170 kinderen planten er 500 bomen bij in het Idinkbos

Vrogger en Now Stokje van kapel in Megchelen overgeno­men van ouders

De kapel aan de Koninginneweg in Megchelen kent een bewogen geschiedenis. Tijdens de Reformatie kwam ze in 1605 in protestantse handen. In 1776 werd er een toren met een spits tegenaan gebouwd. Van 1830 tot 1862 werd het gebouwtje gebruikt als een lagere school. En in de Tweede Wereldoorlog kreeg het gebedshuis het zwaar te verduren.

