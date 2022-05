25-jarige Litouwer gepakt bij de Duitse grens met bijna 3 ton aan cash op zak

De man werd aangehouden op de A3, in een auto die in Italië geregistreerd staat. Hij was onderweg van Nederland naar Duitsland. Hij verklaarde eerst nog aan de politie dat hij niet meer dan 10.000 euro contant geld bij zich had. Alleen op de achterbank lag al 5000 euro en hij had dus nog eens bijna 270.000 euro verstopt achter de passagiersstoel.



De man is meegenomen naar het politiebureau. De Duitse politie doet onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.