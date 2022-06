25-jarige man gewond bij steekincident in Terborg; politie nog op zoek naar daders

Varsseveld groeit: ruimte voor zo’n 400 tot 550 woningen in nieuwe wijk

VARSSEVELD - De nieuwbouwwijk Varsseveld Noord krijgt maximaal 550 woningen. Dat is de ruimte die er is, stelt het college van de gemeente Oude IJsselstreek. Het is de bedoeling dat voor 2030 de laatste woningen gebouwd zijn.

2 juni