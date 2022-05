Aanhanger slaat over kop bij botsing tussen auto en bestelbus: bestuurster naar ziekenhuis

met VIDEO Sanne en Ronja wonen in hun oude middelbare school: ‘De douches zijn echt helemaal ruk’

Er komen twaalf tot veertien antikraakwoonunits bij in de voormalige middelbare school de Wesenthorst in Ulft. In totaal is er daardoor plek voor circa dertig mensen. Binnen een maand moeten de woonunits al gereed zijn. Maar hoe is het eigenlijk om in een oude middelbare school te wonen?

15 april