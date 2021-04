Aanhangwagen achter auto schaart en botst met tegenligger: voertuig op de kop in de berm in Terborg

Prijzenoor­log aanstaande bij tankstati­ons door ‘Nieder­lock­down’

7 april BABBERICH - De prijzen bij tankstations in de grensregio gaan de aankomende tijd flink zakken, verwacht commercieel directeur Jan Pieter de Wilde van Kuster Olie in Babberich. Hij vermoedt dat het dichtgaan van de grens een benzineoorlog in de grensstreek gaat veroorzaken.