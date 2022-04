Achterhoek legt in Ierland contacten voor internationaal foodevent

In Noord-Ierland zijn internationale gastronomiedeskundigen en voedselexperts bijeen om ervaringen en tips uit te wisselen. De experts komen onder meer uit Noord-Ierland, Italië, Duitsland en Frankrijk om van elkaar te leren. ,,Wij kunnen straks met hen meedoen”, zegt Maurits Steverink.



De inwoner van Silvolde vertegenwoordigt in Belfast het Platform Achterhoek Food, waarin ondernemers in de voedselbranche, onderwijs en de toeristische sector samenwerken. De Noord-Ieren vertelden hoe zij erin slaagden twee jaar op rij internationale onderscheidingen in de wacht sleepten als topbestemming voor food and drink. ,,Wij lopen in die ontwikkeling op hen achter, maar we volgen in de Achterhoek dezelfde route.”