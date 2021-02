Achterhoeks zorgcentrum Bettekamp in de greep van corona: ‘Wereld van de bewoners is nu heel klein’

De Bettekamp, een zorgcentrum voor mensen met relatief lichte lichamelijke problemen, telt tachtig appartementen. De helft van de bewoners, ongeveer veertig, is besmet geraakt met corona. Tien bewoners zijn aan het virus overleden.



Voor bewoners en familie heeft de uitbraak van het virus het leven flink op de kop gezet, zegt Joyce Wisselink. ,,Gelukkig woon ik in Varsseveld, zodat ik iedere dag naar mijn man kan gaan. Maar ik ben wel de de enige die nu bij hem op bezoek komt. We zijn bang dat hij bijvoorbeeld via de kleinkinderen besmet kan worden, dus de rest van het contact gaat via facetime. Het is fijn dat dat kan, maar lijfelijk contact is toch heel wat anders.”



Wisselink gaat regelmatig met haar man naar buiten. ,,Ik ben blij dat dat mogelijk is, want voor de rest zit hij op zijn kamer. Jammer genoeg kunnen we niet even naar huis, want dan volgt er tien dagen quarantaine. Voor hem duren de dagen lang en is het eentonig, hij zegt wel eens dat het op een gevangenis lijkt.”