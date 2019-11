Achterhoekse Anouk (12) fietst naar de top voor grote zus

Achterhoek­se bedrijven met handen in het haar: ‘Personeel vinden is probleem’

31 oktober DOETINCHEM - Bijna 30 procent van de bedrijven in de Achterhoek heeft te kampen met personeelsgebrek. Met het oog op de toenemende vergrijzing zal het probleem alleen maar groter worden. Vooral in de bouw, zorg en logistiek is het maar wat lastig gekwalificeerd personeel te vinden.