Achterhoekse boa’s hebben wapens, maar die nog nooit gebruikt: ‘Het werkt preventief’

Het alleenrecht op geweld ligt bij het leger en de politie. En die buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), dat zijn toch slecht opgeleide mensen met beperkte communicatieve vaardigheden? ‘Deze jongens en meisjes zijn minimaal geschoold, niet getraind om adequaat op te treden in gevaarlijke situaties en bovenal communicatief ondermaats’, schreef Özcan Akyol onlangs in zijn column in deze krant.



Het zijn twee veelgehoorde argumenten die gebruikt worden om niet alle boa’s te bewapenen. Begrijpelijke argumenten, vindt boa Bram Walta, maar oud. Want de kritiek geldt al lang niet meer voor de huidige boa’s en vindt zijn oorsprong in de tijd van de stadswachten. ,,Dat waren Melkert-banen voor werklozen, die zomaar mensen moesten gaan aanspreken zonder enige vorm van training of begeleiding”, zegt Walta, boa in Oude IJsselstreek.