Achterhoekse docent (63) van Politieacademie verdacht van corruptie

Teleurstel­ling en ongeloof in Silvolde: kermis zonder botsauto’s

15 september SILVOLDE - Teleurstelling en ongeloof in Silvolde. Daar wordt de jaarlijkse kermis dit jaar noodgedwongen gevierd zónder de botsauto's. ,,Dat kán eigenlijk niet”, zegt Jurgen Terhorst, secretaris van de Stichting Vrienden van Willem Tell, die de jaarlijkse kermis organiseert. ,,We hebben er slecht van geslapen.”