Achterhoekse ouderen gezocht om betere voorzieningen voor hen te realiseren

Het gaat dan met name om de vragen: wat speelt er, wat vinden zij belangrijk, wat hebben zij nodig en wat kan beter in bijvoorbeeld zorg en ondersteuning. Door hier antwoord op de krijgen hoopt de organisatie goede voorzieningen te realiseren en Achterhoekse ouderen ondersteuning te bieden bij het ouder worden.



Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek - dat onder meer samenwerkt met gemeentes, zorgorganisaties en zorgverzekeraar Menzis - wil een klankbordgroep oprichten met mensen uit de verschillende Achterhoekse gemeentes.



Deze groep komt op 12 oktober om 10.00 uur bijeen bij Sensire aan de Boterstraat in Varsseveld. Belangstellenden kunnen online meer informatie vinden of contact opnemen via info@netwerkouderenachterhoek.nl of 06-47867414.