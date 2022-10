Actie tegen hardrijders in Breedenbroek: ‘Het is hier soms net een racebaan’

,,Het is hier soms net een racebaan”, zegt Anita Geven van de belangenvereniging. Er mag in de bebouwde kom maar dertig gereden worden, maar niemand houdt zich er volgens hen aan omdat het lange rechte weg is met nauwelijks blokkades. ,,Aan die situatie kunnen we nu niets doen, maar we hopen wel dat de automobilisten rustiger gaan rijden door deze blikvanger.”



Andere bewoners van de Terborgseweg hebben de stickers ook gekregen en zetten de container met sticker één keer in de week aan de weg. Dat is volgens Veilig Verkeer Nederland voldoende, want dan wordt het geen gewoonte en doen mensen er echt wat mee.