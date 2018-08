Advies in Varsseveld na grote brand: was je groenten en maai het gras

Die adviezen krijgen inwoners van Varsseveld die in een straal van 1 kilometer wonen rond afvalbedrijf Ter Horst, na de grote brand die daar woedde op donderdag 26 en vrijdag 27 juli . De adviezen staan in een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat deze week openbaar is gemaakt.

Monsters

Het RIVM deed onderzoek naar de luchtkwaliteit en nam veeg- en grondmonsters op dertien locaties in Varsseveld, variërend van in de rook tot op 1.250 meter van de brandhaard in de afvalberg aan de Aaltenseweg. Uit monsters die zijn opgeveegd en van gras zijn genomen, is vanaf 850 meter van de brand geen verhoogde concentratie verontreiniging meer gevonden. Dichterbij zijn er wel verhoogde waardes, maar volgens het RIVM blijven die onder de zogeheten Voorlichtingrichtwaarde. Dat is de kritische grens van verontreiniging.



Het RIVM concludeert verder dat mensen kort na de brand last gehad kunnen hebben van hoofdpijn, misselijkheid en stankoverlast, maar dat er verder geen gevolgen voor de volksgezondheid te verwachten zijn: 'Verwacht wordt dat deze klachten snel afnemen als mensen niet meer in de rook verblijven', schrijft het RIVM in de rapportage.



Het rapport van het RIVM is hier te downloaden.