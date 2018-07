Afgebrand bedrijfspand in Gendringen mogelijk aangestoken

Grote brand verwoest bedrijfs­pand in Gendringen

7:49 GENDRINGEN - Aan de Industrieweg in Gendringen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed in een bedrijfspand. In het pand stonden twee heftrucks en een onbekend aantal gastanks. De hal stond voor een groot deel in brand, maar in de loop van de nacht kreeg de brandweer de brand onder controle.