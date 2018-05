Afkoelen in je eigen tuinzwembad: 'Dit is een nieuwe markt'

'Waar is de ambitie van coalitie in Oude IJssel­streek?'

25 mei ULFT - Het mag allemaal wel wat ambitieuzer, in dat coalitieprogramma voor de komende vier jaar in Oude IJsselstreek. Die kritiek spraken de vier oppositiepartijen in de gemeente donderdagavond uit in de raadsvergadering over het programma 'Met lef samen bouwen aan onze toekomst'.