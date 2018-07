Afvalverwerker Ter Horst tot directe actie gedwongen: 'De stank is niet te harden'

Weinig animo voor hoger afvalta­rief Oude IJssel­streek

20:04 GENDRINGEN - De container voor het plastic afval mag vaker worden opgehaald, maar alleen als daarvoor niet meer moet worden betaald. Dat antwoord gaf een op de vijf ondervraagden in een enquête over het ophalen van afval in de gemeente Oude IJsselstreek.