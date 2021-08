Agent aangereden in Ulft: politie zoekt bestuurder scooter

Grootse toekomst­dro­men voor een rijksmonu­ment: ‘Mensen moeten hier voor een weekend DRU komen’

11 juli ULFT - Wat ooit het hart van de ijzerindustrie langs de Oude IJssel was, moet over enkele jaren het hart van de toeristische sector in Oude IJsselstreek zijn. Er worden volop plannen gesmeed om van het DRU Industriepark in Ulft, nu al een trekker op lokaal en regionaal niveau, een plek te maken waar mensen van heinde en verre naartoe komen.