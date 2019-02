Agrogas: Ontploffing tank mestfabriek is ‘ondenkbaar’

Ook zou de affakkelinstallatie flink lawaai maken. ,,Dat schijnt te klinken als een straalmotor’’, zei Klep. Volgens de provincie wordt de fakkel zo weinig mogelijk gebruikt. De installatie mag volgens vergunning 96 uur per jaar getest worden. De Raad van State keek echter vooral of er ‘enig effect’ is op de leefomgeving van Klep. Alleen als dat zo is gaat de staatsraad de vergunning inhoudelijk bekijken.



De 75 Liemerse en Achterhoekse veehouders verenigd in Agrogas staan intussen in de startblokken om te bouwen, zei voorzitter Henk Rougoor. Wel moet het laatste restje financiering nog geregeld worden. Dat gebeurt als de vergunning onherroepelijk is. De installatie kan 100.000 kubieke meter drijfmest en 30.000 ton kippenmest verwerken tot 8,5 miljoen kubieke meter groen gas met de kwaliteit van aardgas, zei Rougoor.



Agrogas kreeg al in 2013 een vergunning, die werd in 2017 vernieuwd en opnieuw afgegeven. De Raad van State moet nu beslissen of Klep ontvankelijk is in haar bezwaar tegen deze nieuwe vergunning. Uitspraak over zes weken.