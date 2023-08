Aircoaanbod op Marktplaats in Oude IJsselstreek keldert in juli

Verhalen achter de Holocaust: al in 1939 was David in Winters­wijk bezorgd over de gebeurte­nis­sen ‘elders’

Hoe kun je beter het verhaal vertellen van zes miljoen vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog, dan er een voorbeeld uit te lichten? In de Synagoge van Winterswijk, die deze zomermaanden extra vaak open is, worden foto’s getoond van Joden uit Winterswijk die omkwamen in de gaskamers.