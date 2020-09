Al 21 besmettingen door uitbraak corona bij voetbalclub Silvolde

Op zoek naar de verdwenen IJzergie­ter van Toorop

1 september ULFT - Het was de kroon op het werk van kunstenaar Jan Toorop in en rond de DRU in Ulft: de IJzergieter. Een prachtig en krachtig portret, precies honderd jaar geleden gemaakt van een arbeider. Maar de kroon is in 1941 verdwenen, waarschijnlijk gestolen door nazi's. Ulftenaar en liefhebber Hennie Berendsen is op zoek naar het verloren gegane kunstwerk. ,,Dit is zo'n gemis.”