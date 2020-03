Al weken dode hond uit beek in Breedenbroek gevist

,,Hoe lang geleden de hond precies is overleden weten we niet, maar het dier was zeker al enkele weken dood”, zegt Van der Werf.



De overleden hond werd zondagmorgen aangetroffen in de Keizersbeek, ter hoogte van de Luimesweg bij Breedenbroek. Dat is een water dat vanuit Aalten in zuidwestelijke richting stroomt en bij Voorst uitkomt in de Aa-strang. Vanwege het grote stroomgebied kan het hondje overal vandaan komen.



,,Het dier kan rond Aalten in het water zijn beland, maar het kan ook verder weg in de beek zijn gevallen of gegooid en door de stroming zijn meegenomen richting Breedenbroek”, zegt Van der Werf.